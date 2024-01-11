Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
11 января 202417:46
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.
«Юрий Мефодьевич достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей», - сказал Лукашенко.
Ранее в Малом театре назвали дату прощания с Юрием Соломиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru