Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким умершего народного артиста СССР Юрия Соломина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

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«Юрий Мефодьевич достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей», - сказал Лукашенко.

Ранее в Малом театре назвали дату прощания с Юрием Соломиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Народный АртистАлександр Лукашенко

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