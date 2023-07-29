В Малайзии умерла от истощения 39-летняя российская блогерша-веган
Российская блогерша-веган Zhanna D'Art (Жанна Самсонова) умерла в Малайзии от истощения. Об этом пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на знакомых Самсоновой.
Блогерша скончалась в одной из клиник 21 июля, женщине было 39 лет.
«Несколько месяцев назад на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги <...> Когда я увидела ее на Пхукете, я пришла в ужас <...> Убедила ее в лечении. Но она не успела», — написала в соцсетях одна из знакомых умершей.
Самсонова на протяжении многих лет практиковала веганскую диету, в последние годы питалась соками и фруктами. По словам матери блогерши Веры Самсоновой, предварительной причиной смерти считается холероподобная инфекция, однако официальных документов на этот счет пока нет. Женщина считает, что ее дочь могла умереть из-за истощения.
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