В Малайзии «привидение» стало бороться с нарушителями карантина

На северо-востоке Малайзии «привидение» патрулирует улицы, чтобы жители не нарушали условия карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.

Местный житель Мухаммад Урабиль Алиас, узнав о высокой смертности людей в стране, пошел на радикальные меры. Каждый вечер он переодевается в костюм призрака и распугивает своим видом сограждан в людных местах. По словам Алиас, его особенно боятся подростки - «бегут, как сумасшедшие, возвращаясь в свои дома».

«Теперь, прежде чем выйти, они перепроверяют, есть ли на улице призрак или нет», — рассказал малайзиец.

Полиция поддержала оригинальный способ поддержания порядка во время карантина, уточняет Газета. ru.





Напомним, в Малайзии зарегистрированы 5 тыс. зараженных коронавирусом, скончались свыше 80 человек.

