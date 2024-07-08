В МАК создали отдел для расследования происшествий с беспилотниками
Межгосударственный авиационный комитет в прошлом году создал отдел для расследования происшествий с БПЛА. Об этом рассказал председатель МАК Олег Сторчевой в интервью ТАСС.
«В 2023 году в МАК впервые создан инженерно-технический отдел и отдел расследования авиационных происшествий с беспилотными воздушными судами. Это потребует... принятия кадровых решений и улучшения финансирования сотрудников с целью привлечения квалифицированных специалистов», — отметил Сторчевой.
Председатель МАК добавил, что комитету вскоре предстоит столкнуться с проблемой расследования событий с беспилотниками, сверхлегкими и незарегистрированными аппаратами.
Ранее в России стартовали испытания системы наблюдения за БПЛА, используемой для управления полетами большой авиации, напоминает RT.
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