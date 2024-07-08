В МАК создали отдел для расследования происшествий с беспилотниками

«В 2023 году в МАК впервые создан инженерно-технический отдел и отдел расследования авиационных происшествий с беспилотными воздушными судами. Это потребует... принятия кадровых решений и улучшения финансирования сотрудников с целью привлечения квалифицированных специалистов», — отметил Сторчевой.

Председатель МАК добавил, что комитету вскоре предстоит столкнуться с проблемой расследования событий с беспилотниками, сверхлегкими и незарегистрированными аппаратами.

Ранее в России стартовали испытания системы наблюдения за БПЛА, используемой для управления полетами большой авиации, напоминает RT.

