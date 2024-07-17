В Махачкале задержали замначальника управления МВД РФ на транспорте Мурзаева
По подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей задержали замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, с 2022 года он получал вознаграждение от представителей морского порта Махачкалы за то, что не привлекал к ответственности нарушителей за превышении массы грузов, перевозимых морским транспортом.
Кроме того, при задержании Мурзаева, в его рабочем кабинете были обнаружены наркотические средства, массой 4,4 граммов.
Ранее замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru