В Махачкале задержали замначальника управления МВД РФ на транспорте Мурзаева

По данным следствия, с 2022 года он получал вознаграждение от представителей морского порта Махачкалы за то, что не привлекал к ответственности нарушителей за превышении массы грузов, перевозимых морским транспортом.

Кроме того, при задержании Мурзаева, в его рабочем кабинете были обнаружены наркотические средства, массой 4,4 граммов.

Ранее замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

