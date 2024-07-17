В Махачкале задержали замначальника управления МВД РФ на транспорте Мурзаева

По подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей задержали замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева, сообщает РИА Новости.

В ФСБ сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

По данным следствия, с 2022 года он получал вознаграждение от представителей морского порта Махачкалы за то, что не привлекал к ответственности нарушителей за превышении массы грузов, перевозимых морским транспортом.

Кроме того, при задержании Мурзаева, в его рабочем кабинете были обнаружены наркотические средства, массой 4,4 граммов.

Ранее замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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