В ФСБ сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

Сотрудники ФСБ России провели обыски в управлении министерства здравоохранения по Дагестану, а также по месту жительства фигурантов дела о хищении более 40 млн рублей, сообщает «РИА Новости».

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По версии следствия, чиновники республиканского Минздрава в период пандемии заключили два государственных контракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19 по завышенным ценам.

Следователи предполагают, что в этом деле был замешан и заместитель Минздрава Дагестана Маза Рамазанов, который был арестован 23 октября этого года. Его обвиняют в получении через посредника взяток в размере 10% от суммы каждого из госконтрактов на поставку медицинского оборудования в больницы и поликлиники республики. Предполагается, что он, таким образом, получил около 88 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова на два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОбыскиДагестанМинздравФСБ

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