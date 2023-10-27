В ФСБ сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

По версии следствия, чиновники республиканского Минздрава в период пандемии заключили два государственных контракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19 по завышенным ценам.

Следователи предполагают, что в этом деле был замешан и заместитель Минздрава Дагестана Маза Рамазанов, который был арестован 23 октября этого года. Его обвиняют в получении через посредника взяток в размере 10% от суммы каждого из госконтрактов на поставку медицинского оборудования в больницы и поликлиники республики. Предполагается, что он, таким образом, получил около 88 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова на два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

