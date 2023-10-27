В ФСБ сообщили об обысках в Минздраве Дагестана
Сотрудники ФСБ России провели обыски в управлении министерства здравоохранения по Дагестану, а также по месту жительства фигурантов дела о хищении более 40 млн рублей, сообщает «РИА Новости».
По версии следствия, чиновники республиканского Минздрава в период пандемии заключили два государственных контракта на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19 по завышенным ценам.
Следователи предполагают, что в этом деле был замешан и заместитель Минздрава Дагестана Маза Рамазанов, который был арестован 23 октября этого года. Его обвиняют в получении через посредника взяток в размере 10% от суммы каждого из госконтрактов на поставку медицинского оборудования в больницы и поликлиники республики. Предполагается, что он, таким образом, получил около 88 миллионов рублей.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова на два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru