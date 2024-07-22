Милонов призвал запретить опасные квесты после гибели людей в Махачкале
22 июля 202412:19
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов после трагедии в Махачкале, где при пожаре на квесте погибли две девушки, предложил запретить любые потенциально опасные для жизни квесты.
«Каждый год мы подсчитываем количество несчастных случаев и трагедий, произошедших во время квестов. Я думаю, что до момента разработки и принятия конкретных законодательных правил об экстремальных квестах в нашей стране надо забыть», - сказал депутат в беседе с RT.
Профессионализм людей, которые обеспечивают безопасность на таких мероприятиях, всегда вызывает вопросы, добавил Милонов.
Ранее сообщалось, что во время квеста произошел пожар, напоминает «Свободная пресса». Позже стало известно, что в результате ЧП погибли две девушки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru