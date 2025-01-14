В Махачкале обнаружили майнинг-ферму, ущерб превысил 180 млн рублей
14 января 202504:31
В Махачкале обнаружили майнинг-ферму, сообщил в Telegram исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.
По его словам, причиненный ущерб превысил 180 миллионов рублей. Владелец криптофермы незаконно подключился к электросети и воровал энергию. Было найдено 408 аппаратов для майнинга.
1 января 2025 года в десяти российских регионах в силу вступил запрет на майнинг криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru