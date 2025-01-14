В Махачкале обнаружили майнинг-ферму, ущерб превысил 180 млн рублей

В Махачкале обнаружили майнинг-ферму, сообщил в Telegram исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев.

«Перемайнили» или неуместно? В РФ ввели запрет майнинга в некоторых регионах

По его словам, причиненный ущерб превысил 180 миллионов рублей. Владелец криптофермы незаконно подключился к электросети и воровал энергию. Было найдено 408 аппаратов для майнинга.

1 января 2025 года в десяти российских регионах в силу вступил запрет на майнинг криптовалют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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