В Махачкале начали вывозить туши мертвых каспийских тюленей
В Махачкале городские службы приступили к вывозу туш мертвых каспийских тюленей (нерп), обнаруженных на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Там также отметили, что животные будут захоронены на специализированном полигоне с соблюдением санитарных норм.
В середине декабря специалисты минприроды Дагестана зафиксировали массовую гибель краснокнижных тюленей на участке побережья от Махачкалы до устья реки Терек. Для установления причин их гибели в лаборатории были направлены пробы биоматериала. В то же время жители региона жаловались на длительное разложение туш на берегу.
В декабре 2022 года в Дагестане уже сообщалось о гибели около 2,5 тысячи каспийских нерп. Ученые тогда установили, что причиной смерти млекопитающих стали естественные природные факторы, в частности птичий грипп, который, предположительно, могли распространить мигрирующие птицы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru