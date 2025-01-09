В Махачкале начали вывозить туши мертвых каспийских тюленей

В Махачкале городские службы приступили к вывозу туш мертвых каспийских тюленей (нерп), обнаруженных на побережье Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там также отметили, что животные будут захоронены на специализированном полигоне с соблюдением санитарных норм.