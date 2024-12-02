В Магнитогорске задержали казахстанца, объявленного в международный розыск

Правоохранители Магнитогорска провели штурм квартиры, в которой скрывался уроженец Казахстана, разыскиваемый на родине за изнасилование, сообщает «Свободная пресса».

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, полицейские установили местонахождение подозреваемого, который снимал жилье совместно с родственником.