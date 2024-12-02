В Магнитогорске задержали казахстанца, объявленного в международный розыск
Правоохранители Магнитогорска провели штурм квартиры, в которой скрывался уроженец Казахстана, разыскиваемый на родине за изнасилование, сообщает «Свободная пресса».
Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, полицейские установили местонахождение подозреваемого, который снимал жилье совместно с родственником.
Задержание проводилось сотрудниками угрозыска при поддержке Росгвардии.
По данным правоохранителей, мужчина проживал в квартире до объявления его в международный розыск. Попыток скрыться от ареста он предпринять не успел, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru