В Магнитогорске задержали казахстанца, объявленного в международный розыск

Правоохранители Магнитогорска провели штурм квартиры, в которой скрывался уроженец Казахстана, разыскиваемый на родине за изнасилование, сообщает «Свободная пресса».

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, полицейские установили местонахождение подозреваемого, который снимал жилье совместно с родственником.

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Задержание проводилось сотрудниками угрозыска при поддержке Росгвардии.

По данным правоохранителей, мужчина проживал в квартире до объявления его в международный розыск. Попыток скрыться от ареста он предпринять не успел, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МигрантыКазахстанМагнитогорск

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