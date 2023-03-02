В Магнитогорске наледь упала на годовалого мальчика

Следственный комитет России расследует уголовное дело по факту падения льда с крыши дома в Магнитогорске на полуторагодовалого ребенка, сообщает «РЕН ТВ».

Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 27 февраля. Кусок льда упал на мать, которая держала на руках сына. Он получил травму головы.

Следователи завели дело о выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее в Воронеже глыба льда травмировала трехлетнюю девочку.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МагнитогорскДети
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