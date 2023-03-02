В Магнитогорске наледь упала на годовалого мальчика
2 марта 202300:37
Следственный комитет России расследует уголовное дело по факту падения льда с крыши дома в Магнитогорске на полуторагодовалого ребенка, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел 27 февраля. Кусок льда упал на мать, которая держала на руках сына. Он получил травму головы.
Следователи завели дело о выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее в Воронеже глыба льда травмировала трехлетнюю девочку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru