В Самарской области приняли закон об эвтаназии агрессивных бездомных собак
Депутаты Самарской губернской думы в двух чтениях приняли законопроект, который при определенных условиях разрешает эвтаназию бродячих собак. Об этом сообщает ТАСС.
Реализация подобного решения допускается в случае немотивированной агрессии и причинении вреда человеку.
Из принятой инициативы также следует, что в регионе появятся пункты временного содержания (ПВС) отловленных собак, в которых их будут осматривать ветеринары. При выявлении тяжелых болезней предусмотрят возможность эвтаназии.
Прочие животные смогут находится в ПВС 30 дней в ожидании приютов или неравнодушных людей, которые согласились бы их забрать. Допускается вероятность выпуска безнадзорных животных после отлова.
Ранее в Республике Тыва приняли закон об усыплении опасных бездомных животных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru