В Самарской области приняли закон об эвтаназии агрессивных бездомных собак

Реализация подобного решения допускается в случае немотивированной агрессии и причинении вреда человеку.

Из принятой инициативы также следует, что в регионе появятся пункты временного содержания (ПВС) отловленных собак, в которых их будут осматривать ветеринары. При выявлении тяжелых болезней предусмотрят возможность эвтаназии.

Прочие животные смогут находится в ПВС 30 дней в ожидании приютов или неравнодушных людей, которые согласились бы их забрать. Допускается вероятность выпуска безнадзорных животных после отлова.

Ранее в Республике Тыва приняли закон об усыплении опасных бездомных животных, передает «Радиоточка НСН».

