В Магадане сняли режим повышенной готовности
В Магадане сняли режим повышенной готовности, введенный в августе из-за угрозы мусорного коллапса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Там сообщили, что сейчас ситуация улучшилась, поскольку коммунальные службы регулярно стали вывозить крупногабаритные отходы, а уборка мусора теперь проводится вовремя. Задержки с вывозом мусора возникают только из-за недостатка спецтехники, водителей и рабочих.
Магаданцы пожаловались местным властям в августе. Они сообщили о проблемах с отбросами. Россияне писали о стихийных свалках, переполненных урнах, отмечали нехватку баков. Прокуратура Магадана потребовала от мэра Юрия Гришана предотвратить «мусорный коллапс», передает «Интерфакс».
Ранее россиян предупредили о риске утонуть в мусоре, поскольку в стране быстро растет число незаконных и опасных свалок. Они сильно вредят и природе, и людям.
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