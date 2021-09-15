В Магадане сняли режим повышенной готовности, введенный в августе из-за угрозы мусорного коллапса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Там сообщили, что сейчас ситуация улучшилась, поскольку коммунальные службы регулярно стали вывозить крупногабаритные отходы, а уборка мусора теперь проводится вовремя. Задержки с вывозом мусора возникают только из-за недостатка спецтехники, водителей и рабочих.

Магаданцы пожаловались местным властям в августе. Они сообщили о проблемах с отбросами. Россияне писали о стихийных свалках, переполненных урнах, отмечали нехватку баков. Прокуратура Магадана потребовала от мэра Юрия Гришана предотвратить «мусорный коллапс», передает «Интерфакс».

Ранее россиян предупредили о риске утонуть в мусоре, поскольку в стране быстро растет число незаконных и опасных свалок. Они сильно вредят и природе, и людям.







