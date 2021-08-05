Россиян предупредили о риске утонуть в мусоре, поскольку в стране быстро растет число незаконных и опасных свалок. Они сильно вредят и природе, и людям. По словам помощника секретаря Совета безопасности (СБ) России Александра Абелина, страна может оказаться на пороге экологического бедствия. Он считает, что Россия рискует потонуть в бытовых и промышленных отходах, если срочно не поменяет подход к обращению с мусором, пишет ТАСС.

Занятая нелегальными свалками территория постоянно увеличивается, несмотря на меры по переработке мусора, которые действуют в регионах. С каждым годом прирост новых незаконных свалок увеличивается на 30%.

В СБ добавили, что нашей стране необходимо срочно внедрять эффективный экономический механизм предотвращения загрязнения от деятельности предприятий. Меры должны включать современные технологии в области пыле-, газо- и водоочистного оборудования и сооружений.

Ранее сообщалось, что свалки в заповедниках и нацпарках в РФ ликвидируют к концу 2024 года.



