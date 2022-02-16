Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Правительственный законопроект об индексации был внесён в Госдуму 10 февраля.
Представляя документ, глава кабинета министров Михаил Мишустин напомнил, что надбавка будет начислена с начала текущего года.
«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», - уточнил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий для пожилых людей в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%.
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