Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%. Правительственный законопроект об индексации был внесён в Госдуму 10 февраля.

Представляя документ, глава кабинета министров Михаил Мишустин напомнил, что надбавка будет начислена с начала текущего года.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные», - уточнил Мишустин.