В Люблино началось строительство дома по программе реновации

Жилой дом для переселения по программе реновации начали строить в районе Люблино. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что новый дом будет располагаться на Спортивном проезде. На сегодняшний день ведутся работы по устройству шпунтового ограждения. Ввести дом в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Так, новостройка будет состоять из четырех секций переменной этажности, в подземном уровне расположится автостоянка. Фасады здания облицуют керамическим кирпичом коричневого и бежевого оттенков, на них установят корзины для кондиционеров.

Всего в новостройке будет 277 квартир, четыре из них оборудуют для маломобильных граждан. Первые этажи будут нежилыми, на них расположатся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены, в частности, лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов и зона для почтовых ящиков.

При этом вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли для того, чтобы маломобильные люди могли без посторонней помощи попасть в подъезд. Кроме того, прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также установят три детские площадки и площадки для занятий спортом.

