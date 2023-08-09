В Люблине до конца года начнется заселение очередной новостройки

До конца текущего года в районе Люблино буден заселен еще один год с 341 квартирой, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Жилой дом реновации находится по адресу улица Краснодарская, дом 6. Это 11-я новостройка по данной программе в Люблине туда переселятся более 550 жителей района.

Глава департамента Сергей Левкин уточнил, что рядом с домом находятся несколько школ, магазины, остановка, а также одноименная платформа МЦД-2.

Он напомнил, что сегодня в Люблино под заселение переданы 10 новостроек, еще строятся семь новых домов.

