В Люблине до конца года начнется заселение очередной новостройки
До конца текущего года в районе Люблино буден заселен еще один год с 341 квартирой, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
Жилой дом реновации находится по адресу улица Краснодарская, дом 6. Это 11-я новостройка по данной программе в Люблине туда переселятся более 550 жителей района.
Глава департамента Сергей Левкин уточнил, что рядом с домом находятся несколько школ, магазины, остановка, а также одноименная платформа МЦД-2.
Он напомнил, что сегодня в Люблино под заселение переданы 10 новостроек, еще строятся семь новых домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru