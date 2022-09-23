В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать референдум в республике

Украинские войска ведут обстрелы Луганской народной республики, пытаясь сорвать референдум о вхождении в состав России в ЛНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Начался референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России

По словам офицера, с утра ВСУ обстреливают город Стаханов, применяя американские РСЗО HIMARS. Неспокойно и в других прифронтовых населенных пунктах ЛНР.

«Хочу сразу отметить, что никакие обстрелы не повлияют на ход голосования. Мы все это учли и сделали таким образом, чтобы минимизировать те риски, которые могут возникнуть в результате обстрелов», - подчеркнул Марочко.

Ранее начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин заявил, что на республики развернули оперштабы по безопасности для проведения референдума, пишет RT.

Референдум в ЛНР пройдет 23-27 сентября. Кроме того, в эти дни голосование состоится в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВСУРеферендумЛНР
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