В ЛНР заявили о попытках ВСУ сорвать референдум в республике

По словам офицера, с утра ВСУ обстреливают город Стаханов, применяя американские РСЗО HIMARS. Неспокойно и в других прифронтовых населенных пунктах ЛНР.

«Хочу сразу отметить, что никакие обстрелы не повлияют на ход голосования. Мы все это учли и сделали таким образом, чтобы минимизировать те риски, которые могут возникнуть в результате обстрелов», - подчеркнул Марочко.

Ранее начальник управления общественной безопасности МВД ЛНР Александр Дрючин заявил, что на республики развернули оперштабы по безопасности для проведения референдума, пишет RT.

Референдум в ЛНР пройдет 23-27 сентября. Кроме того, в эти дни голосование состоится в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях, отмечает Ura.ru.

