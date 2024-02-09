Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29 человек
Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ увеличилось до 29 человек, сообщает РИА Новости.
По её словам, умер 36-летний мужчина, который в результате обстрела попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.
«Медики сделали всё, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью», - указала она.
Ранее Следственный комитет РФ установил личности украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска. По предварительной информации, атака была совершена дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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