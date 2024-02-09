Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29 человек

Министр здравоохранения Луганской народной республики Наталия Пащенко заявила, что число жертв обстрела пекарни в Лисичанске со стороны ВСУ увеличилось до 29 человек, сообщает РИА Новости.

Небензя: США являются соучастником удара ВСУ по Лисичанску

По её словам, умер 36-летний мужчина, который в результате обстрела попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Медики сделали всё, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью», - указала она.

Ранее Следственный комитет РФ установил личности украинских офицеров, причастных к обстрелу Лисичанска. По предварительной информации, атака была совершена дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеВСУОбстрелЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры