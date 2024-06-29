В ЛНР выпустят учебник по истории региона для 5-7 классов

Учебник «История нашего края» для учеников 5-7 классов напечатают в Луганской Народной Республике до конца года. Об этом заявил глава Минобразования региона Иван Кусов, передает ТАСС.

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По словам министра, авторы завершили работу на пособием, уже создан его макет и идет верстка.

«Уже до конца года ожидаем, что он будет готов и напечатан. В обязательную программу он войдет в следующем году, но надеюсь, что мы уже в этом учебном году тоже начнем его... распространять по школам», — поделился Кусов.

Глава Минобразования ЛНР подчеркнул, что в учебник войдут события на нынешней территории республики в древние эпохи и ее новейшая история, в том числе специальная военная операция и референдум о вхождении ЛНР в состав России. По словам Кусова, фокус-группы показали, что школьники «с интересом относятся к этим разделам».

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ФОТО: РИА Новости
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