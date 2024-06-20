Во всех российских колледжах введут новый учебник истории
Новый учебник истории введут в российских учреждениях среднего профессионального образования со следующего учебного года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Со следующего года во всех колледжах будет новый учебник истории, государственный учебник для среднего профессионального образования под редакцией Владимира Ростиславовича Мединского и Анатолия Васильевича Торкунова», — сообщил министр в интервью каналу «Россия 24».
Как отметил Кравцов, пособие будет в 2,5 раза дешевле предыдущего учебника, с «абсолютно таким же» качеством и полноцветной печатью, а на разворотах книги разместят карты СССР и России с учетом новых субъектов.
Ранее президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что в РФ необходима фундаментальная государственная версия учебника истории, которая должна быть доведена до всех, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru