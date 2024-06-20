Во всех российских колледжах введут новый учебник истории

Новый учебник истории введут в российских учреждениях среднего профессионального образования со следующего учебного года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов сообщил о конкурсе на создание нового единого учебника по истории

«Со следующего года во всех колледжах будет новый учебник истории, государственный учебник для среднего профессионального образования под редакцией Владимира Ростиславовича Мединского и Анатолия Васильевича Торкунова», — сообщил министр в интервью каналу «Россия 24».

Как отметил Кравцов, пособие будет в 2,5 раза дешевле предыдущего учебника, с «абсолютно таким же» качеством и полноцветной печатью, а на разворотах книги разместят карты СССР и России с учетом новых субъектов.

Ранее президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что в РФ необходима фундаментальная государственная версия учебника истории, которая должна быть доведена до всех, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Анна Волкова
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