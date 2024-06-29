В ЛНР к учебному году восстановят около 200 учебных учреждений

Российские регионы, которые взяли шефство над муниципалитетами Луганской Народной Республики, восстановят около 200 учебных учреждений региона к новому учебному году. Об этом заявил глава Минобразования ЛНР Иван Кусов, пишет ТАСС.

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Как уточнил министр, шефы к 1 сентября отремонтируют 140 школ.

«Не везде большие капитальные ремонты [проводятся]. Где-то крыши [восстанавливаются], где-то окна меняют. Но есть и полное, комплексное восстановление», — рассказал Кусов.

В августе 2023 года глава Минобразования ЛНР сообщал, к 1 сентября в республике восстановили около 140 учреждений образования.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:РегионыШколыЛНР

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