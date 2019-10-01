В ЛНР и ДНР стартовала первая перепись населения
Первая перепись населения началась в самопровозлашённых Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает ТАСС. Она продлится две недели с 1 по 14 октября.
Информация о жителях республик будет собираться путём квартирного обхода, пишет RT. Кроме того, в ЛНР и ДНР будут открыты пункты переписи, куда можно будет обратиться с 8:00 утра до 20:00 вечера. Как отмечает РИА ФАН, переписи подлежат граждане республик, иностранные граждане и лица без гражданства, которые находятся на момент переписи на территории республики. Помимо этого переписи подлежат те граждане республик, которые временно отсутствуют, но постоянно проживают в Донбассе.
Напомним, в России перепись населения пройдёт в 2020 году. Она впервые будет цифровой, для её проведения будет использовaться big data мобильных оперaторов и госудaрственных оргaнов. Как отметил глaвa Росстaтa, переписчики будут ходить не с бумaжными листaми, a с плaншетaми, и потом дaнные не придется скaнировaть.
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