В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в интервью ОТР сообщил, что в регионе будет открыт филиал Российского университета медицины.

По его словам, подготовка специалистов начнется непосредственно в Липецке, несмотря на отсутствие в регионе медицинского вуза. В настоящее время ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры для функционирования нового учебного заведения.

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Артамонов также отметил, что врачи, приезжающие работать в Липецкую область, получают «губернаторские» выплаты в размере 1,5 млн рублей. Для них активно строится жилье. В дополнение к этому, регион приглашает студентов-медиков из других областей страны. Недавно 250 студентов посетили липецкие медучреждения, чтобы ознакомиться с условиями работы.

Губернатор также рассказал, что через полгода в регионе откроется современная «Школа-21», где будут готовить специалистов в области цифровых технологий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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