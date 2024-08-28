В Липецкой области откроют филиал Российского университета медицины

Артамонов также отметил, что врачи, приезжающие работать в Липецкую область, получают «губернаторские» выплаты в размере 1,5 млн рублей. Для них активно строится жилье. В дополнение к этому, регион приглашает студентов-медиков из других областей страны. Недавно 250 студентов посетили липецкие медучреждения, чтобы ознакомиться с условиями работы.

Губернатор также рассказал, что через полгода в регионе откроется современная «Школа-21», где будут готовить специалистов в области цифровых технологий, передает «Радиоточка НСН».