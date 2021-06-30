В Липецке ответили на жалобу Путину по вопросу высоких цены на морковь и картошку

Педставитель торгового дома «Пролетарский" в Липецке заявил, что высокие цены на морковь и картошку в магазине связаны с окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, сообщает РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация наблюдается «не только в «Пролетарском", но и «везде по Липецкой области».

Представитель администрации региона, в свою очередь, отметил, что морковь и картошка не являются «профильными» для области и те овощи, которые выращивают местные производители, торговые сети «не очень готовы принимать».

Ранее жительница Липецкой области во время прямой линии рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость эквадорских бананов меньше, чем у российской моркови. Российский лидер ответил, что рост цен на продовольствие - это общемировая тенденция.

