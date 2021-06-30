В Липецке ответили на жалобу Путину по вопросу высоких цены на морковь и картошку
Педставитель торгового дома «Пролетарский" в Липецке заявил, что высокие цены на морковь и картошку в магазине связаны с окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобная ситуация наблюдается «не только в «Пролетарском", но и «везде по Липецкой области».
Представитель администрации региона, в свою очередь, отметил, что морковь и картошка не являются «профильными» для области и те овощи, которые выращивают местные производители, торговые сети «не очень готовы принимать».
Ранее жительница Липецкой области во время прямой линии рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость эквадорских бананов меньше, чем у российской моркови. Российский лидер ответил, что рост цен на продовольствие - это общемировая тенденция.
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