В Липецке ответили на жалобу Путину по вопросу высоких цены на морковь и картошку

Педставитель торгового дома «Пролетарский" в Липецке заявил, что высокие цены на морковь и картошку в магазине связаны с окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, сообщает РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация наблюдается «не только в «Пролетарском", но и «везде по Липецкой области».

Представитель администрации региона, в свою очередь, отметил, что морковь и картошка не являются «профильными» для области и те овощи, которые выращивают местные производители, торговые сети «не очень готовы принимать».

Ранее жительница Липецкой области во время прямой линии рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что стоимость эквадорских бананов меньше, чем у российской моркови. Российский лидер ответил, что рост цен на продовольствие - это общемировая тенденция.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыРост ЦенВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным
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