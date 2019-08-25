В «Лиге защиты врачей» дали оценку медикам, отказавшим в приеме жительнице Тюмени

В депaртaменте нaзвaли поведение врaчей недопустимым и пообещaли провести проверку, чтобы выяснить все обстоятельствa произошедшего. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин считает, что тюменские медики, отказавшие в приеме пациентке с отеком легких в конце своей смены, допустили нарушение. Об этом он заявил в эфире НСН.

«Я считаю, здесь было допущено нарушение обязанностей врачей. Отказ в медицинской помощи – это неприемлемая ситуация. В экстренной помощи отказывать никогда не должны. По закону, по человеческим отношениям в экстренной ситуации врачи отказать не могут. То, что у медиков заканчивается смена – это не причина для отказа пациенту. Организовать помощь обязано медицинское учреждение, а не конкретный врач. В этом есть некоторая правовая коллизия», - сказал эксперт.

Ранее Семён Гальперин рассказал в эфире НСН, почему больницы не хотят пускать родственников пациентов в реанимации.



