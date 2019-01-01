Диетолог рассказала об опасности яиц и куличей в Пасху

Диетолог рассказала, сколько яиц, кулича и творожной пасхи можно съесть безопасно для здоровья в праздник Пасхи. Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 28 апреля. Ему предшествовал семинедельный пост, который завершается страстной неделей, предполагающей наиболее строгое воздержание, в том числе и в еде.

Опасность для здоровья в Пасху представляет собой избыточное потребление животных жиров, которые содержатся в яйцах. Поэтому в праздник больше 2-3 яиц есть не стоит, рассказала в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

«Если человек соблюдал пост, ему нужно очень аккуратно увеличивать количество жиров в рационе. Речь идет именно о животных жирах, которых семь недель не было в рационе постящегося. Именно с их избыточным потреблением связан риск появления желчекаменной болезни, причем острого ее течения, приступа, который часто требует вызова скорой помощи и хирургического вмешательства. Чтобы избежать рисков, нужно аккуратно, небольшими дозами вводить животные жиры. Они содержатся в желтках. За день можно съесть не более двух-трех яиц», — предупредила специалист.

Не менее опасно перебарщивать с творожной пасхой и куличом.