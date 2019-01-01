Диетолог рассказала об опасности яиц и куличей в Пасху
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала НСН, к чему может привести переедание пасхальных угощений.
Диетолог рассказала, сколько яиц, кулича и творожной пасхи можно съесть безопасно для здоровья в праздник Пасхи. Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 28 апреля. Ему предшествовал семинедельный пост, который завершается страстной неделей, предполагающей наиболее строгое воздержание, в том числе и в еде.
Опасность для здоровья в Пасху представляет собой избыточное потребление животных жиров, которые содержатся в яйцах. Поэтому в праздник больше 2-3 яиц есть не стоит, рассказала в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
«Если человек соблюдал пост, ему нужно очень аккуратно увеличивать количество жиров в рационе. Речь идет именно о животных жирах, которых семь недель не было в рационе постящегося. Именно с их избыточным потреблением связан риск появления желчекаменной болезни, причем острого ее течения, приступа, который часто требует вызова скорой помощи и хирургического вмешательства. Чтобы избежать рисков, нужно аккуратно, небольшими дозами вводить животные жиры. Они содержатся в желтках. За день можно съесть не более двух-трех яиц», — предупредила специалист.
Не менее опасно перебарщивать с творожной пасхой и куличом.
«Помимо яиц в этот день люди едят еще и пасху. Как правило, это очень жирный творог, еще и с маслом. Если ее съесть слишком много (больше 50 граммов), то риски желчекаменной болезни также могут очень сильно возрастать. Что касается кулича, то 100 граммов этого продукта — огромное количество, потому что он очень легкий. Это чуть ли не половина маленького кулича. Поэтому можно ограничиться 50 граммами», — рассказала Ионова.
Диетолог напомнила, что Пасха — это не праздник обжорства. Для всех православных христиан этот праздник — «не только еда — это эмоциональное состояние, поздравления и добрые дела».
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