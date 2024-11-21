В Ленобласти будут изымать подвальные помещения для убежищ

В Ленинградской области начнут изымать заглубленные подвальные помещения для оборудования укрытий и обеспечения безопасности на случай ЧС, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что изъятия будут носить постоянный или временный характер. По словам Дрозденко, «времени на споры сейчас нет».

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«Решение оформим решением оперативного штаба», - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что подвалы, которые будут изъяты и отремонтированы, в том числе будут предоставлять социальным, молодежным клубам и волонтерам.

Ранее сообщалось, что Россия приступила к серийному производству мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М». Их можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ГубернаторЛенинградская Область

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