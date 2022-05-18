В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Дагестану.

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Решение о введении режима КТО принял глава оперативного штаба в республике по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета, пишет RT. Мера действует с 02:45 18 мая, отмечает РИА ФАН.

По данным источника, уже ликвидированы несколько боевиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыМахачкалаФСБ
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