В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции
18 мая 202209:18
Режим контртеррористической операции введен в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Дагестану.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru