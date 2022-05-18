В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции

Решение о введении режима КТО принял глава оперативного штаба в республике по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета, пишет RT. Мера действует с 02:45 18 мая, отмечает РИА ФАН.

По данным источника, уже ликвидированы несколько боевиков.

