На севере Крыма продлен режим террористической опасности

Режим желтого уровня террористической опасности продлили на севере Крыма до 26 мая. Об этом решении сообщил в телеграмм-канале глава региона Сергей Аксенов.

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Режим был введен ранее 11 апреля. Он распространился на города Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы полуострова.

Как планировалось, режим продлится до 11 мая. Однако, Аксенов принял решение о его продлении, исключив из списка при этом Керчь и Ленинский район республики.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:Сергей АксеновКрым
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