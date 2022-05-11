На севере Крыма продлен режим террористической опасности
Режим желтого уровня террористической опасности продлили на севере Крыма до 26 мая. Об этом решении сообщил в телеграмм-канале глава региона Сергей Аксенов.
Режим был введен ранее 11 апреля. Он распространился на города Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы полуострова.
Как планировалось, режим продлится до 11 мая. Однако, Аксенов принял решение о его продлении, исключив из списка при этом Керчь и Ленинский район республики.
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