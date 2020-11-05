В Ленинградской области свободны 42% коек для пациентов с COVID-19
В Ленинградской области на текущий момент свободны 42% коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как уточняется, из 1847 коек в больницах региона 1084 заняты пациентами.
Отмечается, что власти намерены увеличить количество врачей, занимающихся лечением коронавирусных пациентов в домашних условиях, а также закупить автомобили для участковых врачей.
По данным оперштаба, в регионе зафиксировано 12 192 случая заражений, из них выздоровели 7 044, умерли 117.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru