В Ленинградской области с оторвавшихся льдин сняли более 80 человек

Специалисты спасли 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Семерых человек едва не унесло на льдине в Петербурге в Финский залив

В операции был задействован вертолет спасателей. Ранее стало известно, что на оторвавшихся льдинах находятся около 50 человек. К месту происшествия прилетел Ми-8. Всего к спасательной операции привлекли 14 человек и шесть единиц техники.

На днях в Сахалинской области спасли больше 40 рыбаков с оторвавшейся льдины.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Сахалинской области
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьМЧС РФ
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