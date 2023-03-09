В Ленинградской области с оторвавшихся льдин сняли более 80 человек

В операции был задействован вертолет спасателей. Ранее стало известно, что на оторвавшихся льдинах находятся около 50 человек. К месту происшествия прилетел Ми-8. Всего к спасательной операции привлекли 14 человек и шесть единиц техники.

На днях в Сахалинской области спасли больше 40 рыбаков с оторвавшейся льдины.

