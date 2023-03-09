В Ленинградской области с оторвавшихся льдин сняли более 80 человек
9 марта 202300:29
Специалисты спасли 83 человека с оторвавшихся льдин в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В операции был задействован вертолет спасателей. Ранее стало известно, что на оторвавшихся льдинах находятся около 50 человек. К месту происшествия прилетел Ми-8. Всего к спасательной операции привлекли 14 человек и шесть единиц техники.
На днях в Сахалинской области спасли больше 40 рыбаков с оторвавшейся льдины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru