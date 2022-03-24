В ЛДПР предложили сохранить минимальный набор коммунальных услуг для неплательщиков

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму пакет законопроектов о сохранении отдельных коммунальных услуг для должников по их оплате, а также об освобождении жильцов первых и вторых этажей от оплаты за содержание лифтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в многоквартирных домах предлагается запретить отключение холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, если потребитель оплатил их не полностью. По мнению авторов, инициатива позволит защитить право граждан на жизнь в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется. По его словам, финансовая система «замрет».

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ТЕГИ:ЛДПРКоммунальные УслугиРоссия
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