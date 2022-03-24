Ефимов: Москва даст арендаторам недвижимости отсрочку по платежам на 2 млрд рублей

Арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности Москвы, могут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате арендных платежей за II квартал текущего года. Такую антикризисную меру поддержки утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас 5,3 тысячи предприятий и организаций арендуют у города объекты нежилого фонда общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров. Общий объем арендной отсрочки составит порядка 2,13 миллиарда рублей», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что перенос платежей поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку в период адаптации к новым условиям работы. В частности, они смогут высвободить средства на зарплаты сотрудникам, закупку продукции и необходимого оборудования и вернуть городу отложенный платеж к концу 2022 года.

Мера поддержки в первую очередь коснется арендодателей помещений под офисы, частные школы и детские сады, медицинские организации и магазины.

«При получении отсрочки по арендным платежам предприятия и организации будут иметь право на оплату суммы без начисления пени», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для получения отсрочки арендаторам нужно подать обращение в свободной форме, указав номер договора аренды или адрес арендуемого объекта через сервис Электронная приемная на портале mos.ru. Также обращение можно отправить почтой в адрес Департамента.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

