В ЛДПР предложили называть школы в честь героев СВО

Своё предложение депутат озвучил на выставке «Героическая летопись: от ВОВ до СВО», которая прошла в парламенте.

«Школам в России должны быть присвоены имена героев специальной военной операции. Чтобы их выпускники могли как флаг, как штандарт нести это имя через всю жизнь», - подчеркнул Чернышов.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, согласно которому предлагается наделить граждан с 16 лет правом голосовать на выборах, сообщает RT.

