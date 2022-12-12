В ЛДПР предложили называть школы в честь героев СВО

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил присваимвать российским школам имена героев специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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Своё предложение депутат озвучил на выставке «Героическая летопись: от ВОВ до СВО», которая прошла в парламенте.

«Школам в России должны быть присвоены имена героев специальной военной операции. Чтобы их выпускники могли как флаг, как штандарт нести это имя через всю жизнь», - подчеркнул Чернышов.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, согласно которому предлагается наделить граждан с 16 лет правом голосовать на выборах, сообщает RT.

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