В ЛДПР опровергли информацию о госпитализацию Жириновского
9 февраля 202212:19
Появившаяся в СМИ информация о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности, заявили в политорганизации.
В сообщении пресс-службы говорится, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что Жириновский был госпитализирован в ЦКБ и находится под постоянным контролем врачей, так как мог заразиться «омикроном».
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9 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru