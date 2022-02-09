В ЛДПР опровергли информацию о госпитализацию Жириновского

Появившаяся в СМИ информация о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности, заявили в политорганизации.

Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19

В сообщении пресс-службы говорится, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Жириновский был госпитализирован в ЦКБ и находится под постоянным контролем врачей, так как мог заразиться «омикроном».

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ФОТО: https://www.instagram.com/zhirinovskiy/
ТЕГИ:ГоспитализацияОпровержениеЛДПРВладимир Жириновский
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