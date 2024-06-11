В ЛДПР хотят ограничить скорость передвижения курьеров рядом с жилыми домами
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести круглый стол с представителями служб доставки и обсудить небезопасное передвижение курьеров на электротранспорте по улицам. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу партии.
Слуцкий считает, что скорость передвижения на таком транспорте должны снизить с установленных 25 км/ч до 20 км/ч или даже меньше. Рядом с жилыми домами он предлагает разрешить курьерам разгоняться не более чем на 10 км/ч (сейчас разрешено до 20 км/ч).
Помимо этого, лидер ЛДПР призывает обязать курьеров спешиваться вблизи жилых домов и детских площадок и передвигаться там только пешком.
В пресс-службе партии рассказали, что идея проведения круглого стола возникла после того, как курьер-мигрант сбил маму с 7-летим ребенком около станции метро Саларьево в Москве. Тогда женщина была отправлена в клинику на МРТ головного мозга, а ребенок получил травму ноги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое рабочих погибло в результате обрушения строительной «люльки» в Уфе
- Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских детях
- Очки виртуальной реальности возглавили топ популярных игровых девайсов у россиян
- Президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
- Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога
- Госдума одобрила поправки о признании нежелательными любых зарубежных организаций
- Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили пять новых уголовных дел
- КХЛ опубликовала календарь на сезон‑2024/25
- Герасимов опроверг слухи о слиянии Театров на Малой Ордынке и Сатиры
- Группа «Ария» выпустила первый в своей истории CD-бокс-сет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru