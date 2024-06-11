В ЛДПР хотят ограничить скорость передвижения курьеров рядом с жилыми домами

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести круглый стол с представителями служб доставки и обсудить небезопасное передвижение курьеров на электротранспорте по улицам. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу партии.

Слуцкий считает, что скорость передвижения на таком транспорте должны снизить с установленных 25 км/ч до 20 км/ч или даже меньше. Рядом с жилыми домами он предлагает разрешить курьерам разгоняться не более чем на 10 км/ч (сейчас разрешено до 20 км/ч).