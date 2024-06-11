В ЛДПР хотят ограничить скорость передвижения курьеров рядом с жилыми домами

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести круглый стол с представителями служб доставки и обсудить небезопасное передвижение курьеров на электротранспорте по улицам. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу партии.

Слуцкий считает, что скорость передвижения на таком транспорте должны снизить с установленных 25 км/ч до 20 км/ч или даже меньше. Рядом с жилыми домами он предлагает разрешить курьерам разгоняться не более чем на 10 км/ч (сейчас разрешено до 20 км/ч).

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Помимо этого, лидер ЛДПР призывает обязать курьеров спешиваться вблизи жилых домов и детских площадок и передвигаться там только пешком.

В пресс-службе партии рассказали, что идея проведения круглого стола возникла после того, как курьер-мигрант сбил маму с 7-летим ребенком около станции метро Саларьево в Москве. Тогда женщина была отправлена в клинику на МРТ головного мозга, а ребенок получил травму ноги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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