Исследование: Каждый третий курьер в России использует велосипед

Каждый третий курьер использует обычный велосипед или электровелосипед. В Казани, например, таким видом транспорта пользуется каждый второй доставщик, в Ростове-на-Дону — каждый третий, а в Тюмени — каждый четвёртый, выяснил онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет в преддверии Международного дня велосипеда.

«Больше урон — больше штраф»: Сервис аренды поддержал рост штрафов для электросамокатчиков

В сервисе отметили, что велосипед — доступное и надёжное средство передвижения. Его главные плюсы мобильность, удобство, безопасность и скорость. Курьеры на этом транспорте доставляют заказы в 1,5 раза быстрее, чем пешие — в среднем за 30 минут. Кроме этого, на рынке появляются модели велосипедов, приспособленные для холодов, поэтому сезонность такого транспорта постепенно снижается.

В 2024 году курьеры сервиса суммарно проехали более 20 миллионов километров по всей стране. В среднем один курьер за это время преодолел расстояние в 2 тысячи километров.
Электровелосипеды используют 22% курьеров из числа тех, кто выбирает велосипеды.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Сбермаркета
ТЕГИ:Велосипеды

Горячие новости

Все новости

партнеры