Исследование: Каждый третий курьер в России использует велосипед

В сервисе отметили, что велосипед — доступное и надёжное средство передвижения. Его главные плюсы мобильность, удобство, безопасность и скорость. Курьеры на этом транспорте доставляют заказы в 1,5 раза быстрее, чем пешие — в среднем за 30 минут. Кроме этого, на рынке появляются модели велосипедов, приспособленные для холодов, поэтому сезонность такого транспорта постепенно снижается.

В 2024 году курьеры сервиса суммарно проехали более 20 миллионов километров по всей стране. В среднем один курьер за это время преодолел расстояние в 2 тысячи километров.

Электровелосипеды используют 22% курьеров из числа тех, кто выбирает велосипеды.



