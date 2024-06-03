Исследование: Каждый третий курьер в России использует велосипед
Каждый третий курьер использует обычный велосипед или электровелосипед. В Казани, например, таким видом транспорта пользуется каждый второй доставщик, в Ростове-на-Дону — каждый третий, а в Тюмени — каждый четвёртый, выяснил онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет в преддверии Международного дня велосипеда.
В сервисе отметили, что велосипед — доступное и надёжное средство передвижения. Его главные плюсы мобильность, удобство, безопасность и скорость. Курьеры на этом транспорте доставляют заказы в 1,5 раза быстрее, чем пешие — в среднем за 30 минут. Кроме этого, на рынке появляются модели велосипедов, приспособленные для холодов, поэтому сезонность такого транспорта постепенно снижается.
В 2024 году курьеры сервиса суммарно проехали более 20 миллионов километров по всей стране. В среднем один курьер за это время преодолел расстояние в 2 тысячи километров.
Электровелосипеды используют 22% курьеров из числа тех, кто выбирает велосипеды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru