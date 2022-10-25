В Латвии приступили к сносу памятника защитникам от фашистских захватчиков

Демонтаж памятника защитникам от нацистов началась в латвийском городе Лиепая, пишут «Известия».

Памятники Ушакову и Суворову исчезли в Херсоне. Видео

Отмечается, что решение о сносе было принято ещё в середине августа. Ночью вокруг монумента установили забор, а утром на место прибыла строительная техника.

Памятник был установлен в 1960 году в честь тех, кто защищал город от войск вермахта.

Ранее в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который привезли на территорию Украины в 1899 году из Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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