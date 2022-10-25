В Латвии приступили к сносу памятника защитникам от фашистских захватчиков
Демонтаж памятника защитникам от нацистов началась в латвийском городе Лиепая, пишут «Известия».
Отмечается, что решение о сносе было принято ещё в середине августа. Ночью вокруг монумента установили забор, а утром на место прибыла строительная техника.
Памятник был установлен в 1960 году в честь тех, кто защищал город от войск вермахта.
Ранее в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, который привезли на территорию Украины в 1899 году из Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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