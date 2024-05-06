В Латвии попросили разрешить закупки в России запчастей для поездов

Железнодорожная компания Латвии «Pasaieru Vilciens» (PV, «Пассажирские поезда») направила запрос в сейм страны об исключении запрета на закупки комплектующих для железнодорожных составов в России и Белоруссии, сообщают РИА Новости.

Утоняется, что сейчас в Латвии рассматривают поправки к закону о закупках, согласно которому устанавливаются требования к участникам тендера исключить приобретение товаров из России и Белоруссии. В железнодорожном парке перевозчика имеется много поездов советского производства. Большая часть запчастей для них была произведена на российских и белорусских предприятиях.

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Новые поправки могут создать серьезные трудности для работы железнодорожной компании, считают в «PV». Если в поправки не будут добавлены разумные исключения, то компания не сможет эксплуатировать подвижные составы, после того как закончатся запасные детали. В материале отмечается, что заменить комплектующие на аналоги из Европы, практически, не представляется возможным.

Оставшиеся запчасти, вероятно, будут израсходованы уже этой весной, говорится в материале.

Ранее стало известно, что в 2023 году Африка обошла Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта товаров: ее доля практически удвоилась — с 2,5% в 2022 году до почти 5% в 2023 году, следует из данных ФТС. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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