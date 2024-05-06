В Латвии попросили разрешить закупки в России запчастей для поездов

Новые поправки могут создать серьезные трудности для работы железнодорожной компании, считают в «PV». Если в поправки не будут добавлены разумные исключения, то компания не сможет эксплуатировать подвижные составы, после того как закончатся запасные детали. В материале отмечается, что заменить комплектующие на аналоги из Европы, практически, не представляется возможным.

Оставшиеся запчасти, вероятно, будут израсходованы уже этой весной, говорится в материале.

Ранее стало известно, что в 2023 году Африка обошла Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта товаров: ее доля практически удвоилась — с 2,5% в 2022 году до почти 5% в 2023 году, следует из данных ФТС. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

