Минцифры начало работу над единой платформой для защиты россиян от мошенников
Минцифры начало работу над единой платформой для защиты россиян от мошенников, говорится на сайте министерства.
К работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, а также операторы связи. На платформе будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Первый этап разработки завершится к концу 2026 года.
Так, в 2024 году число мошеннических постов в соцсетях выросло в семь раз, говорится в исследовании компании F.A.C.С.T.
Так, в России с начала года было заблокировано 1632 поста и группы, которые были созданы с целью обмана пользователей. В целом число «ложных» постов значительно выросло в мессенджерах и социальных сетях, россиян призывают быть осторожными при оплате услуг и товаров.
Мошенники также придумали новую легенду для обмана по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука. По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru