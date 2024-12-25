В «Лаборатории Касперского» предложили создать в России атлас киберугроз

В России необходимо создать свой собственный атлас киберугроз, в который будут прописаны техники приемов и тактики, которые используются злоумышленниками при хакерских атаках на организации, заявил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

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По его словам, такой атлас поможет при проверке как отечественных, так и зарубежных средств защиты в соответствии с угрозами, которые характерны для России.

«Для каждого региона мира характерны какие-то свои особенности атак, описаны они и для России, бывших союзных республик, азиатских стран. Есть характерные черты и для атак на разные предприятия», - сказал Иванов «Газете.Ru».

«Лаборатория Касперского» каждый день отслеживает 467 тысяч новых атак, а также следит за активностью двухсот APT-группировок (сложные, многоступенчатые атаки).

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ФОТО: ТАСС
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