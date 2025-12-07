В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9, в связи с чем в городе был введён режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Сергей Петров в своём Telegram-канале.
По информации мэра, на ТЭЦ-9 вышел из строя второй котёл, что привело к снижению температуры теплоносителя, подаваемого в жилые дома. Причины инцидента мэр не уточнил.
Позднее Петров сообщил, что к ликвидации аварии в круглосуточном режиме привлечены 50 человек, а с завтрашнего дня к работам подключат дополнительных специалистов для ускорения восстановления.
Мэр добавил, что управление образования ведёт постоянный мониторинг температуры в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. На основании полученных данных завтра будет принято решение о возможном переходе школьников на дистанционный формат обучения.
Ранее ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 11 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
- В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки
- В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ
- Двалишвили попал в больницу после боя с Петром Яном на UFC 323
- Гонщик McLaren Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
- Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дисбаланса
- В IT-индустрии призвали специалистов помогать вузам для улучшения кадров
- В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища
- Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
- МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru