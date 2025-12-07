В Ангарске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарске Иркутской области произошла авария на ТЭЦ-9, в связи с чем в городе был введён режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Сергей Петров в своём Telegram-канале.

Ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ

По информации мэра, на ТЭЦ-9 вышел из строя второй котёл, что привело к снижению температуры теплоносителя, подаваемого в жилые дома. Причины инцидента мэр не уточнил.

Позднее Петров сообщил, что к ликвидации аварии в круглосуточном режиме привлечены 50 человек, а с завтрашнего дня к работам подключат дополнительных специалистов для ускорения восстановления.

Мэр добавил, что управление образования ведёт постоянный мониторинг температуры в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. На основании полученных данных завтра будет принято решение о возможном переходе школьников на дистанционный формат обучения.

Ранее ряд районов Калининградской области остались без света из-за аварии на ТЭЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
