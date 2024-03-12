В Курской области запретили сообщать в СМИ о местах обстрелов и действиях ВС РФ
Власти Курской области ввели запрет на публикацию в СМИ и на интернет-ресурсах информации о местах обстрела и попаданий снарядов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также запрет касается распространения информации об использовании оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта».
Кроме того, запрещено публиковать данные о дислокации и передислокации подразделений российской армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах.
«Решение является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области», - подчеркнули в правительстве региона.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что на территорию региона попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru