В Курской области запретили сообщать в СМИ о местах обстрелов и действиях ВС РФ

Власти Курской области ввели запрет на публикацию в СМИ и на интернет-ресурсах информации о местах обстрела и попаданий снарядов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Также запрет касается распространения информации об использовании оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта».

Кроме того, запрещено публиковать данные о дислокации и передислокации подразделений российской армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах.

«Решение является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области», - подчеркнули в правительстве региона.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что на территорию региона попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
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