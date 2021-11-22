В Курской области продлили выплаты пенсионерам за вакцинацию

Выплаты будут производиться до конца текущего года. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей.

Ранее выплата планировалось продолжать до 30 ноября текущего года. Отмечается, что выплата выплачивается при вакцинации первым компонентом вакцины до конца года.

По данным администрации региона, для этих целей власти региона предусмотрели 212 млн рублей из бюджета. Выплаты уже получили более 70 тысяч человек.

