В Курской области обсудят списание ипотечных долгов для пострадавших от атак ВСУ
Власти Курской области ведут переговоры с федеральными структурами о списании ипотечных долгов для жителей, чье жилье было разрушено в ходе атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщили губернатор региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что для пострадавших начали выдавать жилищные сертификаты. В первую очередь они будут направлены участникам СВО и их семьям, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.
Губернатор также сообщил, что для тех, кто решит вернуться на свои земли, сохранятся земельные участки и право на жилищный сертификат.
Власти также компенсируют аренду жилья в размере 20 тыс. рублей, а для многодетных семей эта сумма составит 40 тыс. рублей. Помимо этого, планируется компенсация на капитальный ремонт разрушенного жилья, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru