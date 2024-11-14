В Курской области обсудят списание ипотечных долгов для пострадавших от атак ВСУ

Власти Курской области ведут переговоры с федеральными структурами о списании ипотечных долгов для жителей, чье жилье было разрушено в ходе атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщили губернатор региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что для пострадавших начали выдавать жилищные сертификаты. В первую очередь они будут направлены участникам СВО и их семьям, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.

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Губернатор также сообщил, что для тех, кто решит вернуться на свои земли, сохранятся земельные участки и право на жилищный сертификат.

Власти также компенсируют аренду жилья в размере 20 тыс. рублей, а для многодетных семей эта сумма составит 40 тыс. рублей. Помимо этого, планируется компенсация на капитальный ремонт разрушенного жилья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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