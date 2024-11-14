В Курской области обсудят списание ипотечных долгов для пострадавших от атак ВСУ

Власти Курской области ведут переговоры с федеральными структурами о списании ипотечных долгов для жителей, чье жилье было разрушено в ходе атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщили губернатор региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что для пострадавших начали выдавать жилищные сертификаты. В первую очередь они будут направлены участникам СВО и их семьям, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам.