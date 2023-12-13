В Курской области допросили свидетелей по делу о геноциде мирных жителей

В качестве свидетелей выступили очевидцы преступлений – дети войны и курские историки. Так, 91-летняя Мария Жеребцова рассказала о казни партизанки Веры Терещенко, а доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин - о преследовании нацистами мирных жителей за связь с партизанами.

По его словам, в октябре 1941 года в Глушковском районе Курской области фашисты расстреляли и повесили 92 человека, в деревне Забелино Юрасовского сельсовета убили отца бывшего председателя колхоза, а в Дмитриевском районе расстреляли секретаря парторганизации и его брата.

Также научный сотрудник музея партизанской славы «Большой Дуб» Анастасия Мальцева зачитала показания единственного выжившего жителя посёлка Большой дуб. Свидетель, которому на момент трагедии было 8 лет, рассказал, что возвращаясь от бабушки увидел страшную картину.

«Когда я стал подъезжать к посёлку, я увидел такое зрелище: всё горело, крики людей, шум, стрельба. Я испугался и повернул обратно... Потом бабушка поехала в посёлок всё увидела, посёлок весь загорел, сожгли всех жителей, стариков, детей, моих родственников... Вот из этого посёлка из детей остался в живых только я», – цитирует показания очевидца Мальцева.

Отмечается, что суд в Курской области по делу о геноциде граждан СССР нацистами станет уже восемнадцатым в современной истории России.

Ранее Следственный комитет России объявил о предъявлении заочного обвинения украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька), которому вменяют геноцид мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

