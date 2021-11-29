В Курске ветеринары обнаружили в пельменях свиную чуму

ДНК вируса африканской чумы свиней была найдена в ходе исследований полуфабрикатов, продаваемых в Курской области, сообщили в администрации региона.

В частности, по словам заместителя губернатора Сергея Стародубцева, ветеринарная лаборатория обнаружила ДНК опасного вируса при исследовании двух проб свиных замороженных полуфабрикатов от курского филиала АО «Торговый дом «Русский холод». Исследование на выявление ДНК африканской чумы свиней методом ПЦР дало положительные результаты в пробах пельменей «Алтайские». Опасная продукция уничтожена «путем сжигания», уточнил Стародубцев.

Вспышка АЧС произошла на предприятии «Мираторг» в Белгородской области

Африканская чума свиней – опасная вирусная болезнь свиней, которая не представляет для человека серьёзной опасности. Однако, вирус опасен для сельскохозяйственных животных, так как не поддается лечению и профилактике путём вакцинации. Борьба с АЧС ведётся жёсткими карантинными методами, а заражённое поголовье уничтожается.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:ОтравлениеКурская Область
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