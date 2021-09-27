Вспышка АЧС произошла на предприятии «Мираторг» в Белгородской области
Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
В сообщении ведомства говорится, что генетический материал вируса АЧС был выделен в результате лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от животных, принадлежащих компании «Мираторг-Белгород» - площадка «Бродок-2».
В настоящее время на территории площадки, которая признана эпизоотическим очагом, был введён карантин по АЧС. По решению Россельхознадзора, угрожаемая зона определена в радиусе 5 км от границ очага, а зона наблюдения - в радиусе 10 км.
Ранее карантин из-за вспышки африканской чумы свиней ввели на территории Батецкого и Шимского районов, а также Солецкого и Волотовского округов в Новгородской области.
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