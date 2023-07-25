В Курске двум экс-сотрудникам предприятия ОПК дали 17 и 13 лет колонии за госизмену

Ранее ФСБ сообщила, что двух бывших сотрудников предприятия ОПК обвинили в передаче информации военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов для повреждения железнодорожных путей в Курской и Белгородской областях, используемых для снабжения подразделений российских военных в зоне специальной военной операции. По данным ТАСС, против пары возбудили дело о госизмене и приготовлении к диверсии, подозреваемые признались в преступлениях.

Суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях.

«Суд ... по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части - в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года», — указали в пресс-службе.

При этом Сидоркину Т. А. приговорили к 13 годам колонии общего режима, штрафу 350 тысяч рублей и ограничению свободы на год.

